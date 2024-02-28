Мошенники зачастую не щадят никого и ничего — даже память покойных ныне людей. Так, злоумышленники добрались и до умершего осенью прошлого года Мэттью Перри: они взломали его аккаунты в социальных сетях, включая X (в прошлом — Twitter), опубликовав там объявление о сборе пожертвований через криптовалюту в фонд имени актера. Напомним, его основали родные и близкие звезды «Друзей» для помощи борющимся с зависимостью.
Мошенники взломали соцсети покойного Мэттью Перри – фанаты в ужасе
Как передает Daily Mail, первыми заметили неладное сами представители фонда и призвали поклонников не распространять мошеннические ссылки для перевода средств, а также быть осторожнее, решаясь отправить какие-либо пожертвования.
Фанатов случившееся привело в ужас. Мало того что многие итак едва пришли в себя после трагической новости о кончине любимого актера, а теперь его память, сетуют поклонники, оскорбили таким жутким способом. Тот факт, что мошенники действовали от имени фонда, поддерживающего тех, кто желает избавиться от алкогольной или наркотической зависимостей, пользователи нашли просто неприемлемым.
«Это отвратительно, мошенники должны быть изгнаны из соцсетей», - высказалась одна из пользовательниц.