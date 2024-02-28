Мошенники взломали соцсети покойного Мэттью Перри – фанаты в ужасе

Мошенники зачастую не щадят никого и ничего — даже память покойных ныне людей. Так, злоумышленники добрались и до умершего осенью прошлого года Мэттью Перри: они взломали его аккаунты в социальных сетях, включая X (в прошлом — Twitter), опубликовав там объявление о сборе пожертвований через криптовалюту в фонд имени актера. Напомним, его основали родные и близкие звезды «Друзей» для помощи борющимся с зависимостью.