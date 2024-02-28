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«В школе нет системы поддержки»: школьный психолог о новом законе для учеников Эстонии

Хевели Туйск
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Передача Terevisioon.
Передача Terevisioon. Фото: Kuvatõmmis Terevisioonist

В передаче Terevisioon на канале ETV школьный психолог Аули Андерсалу-Тарго и директор гимназии Пельгулинна Тыну Пийбур обсуждали тему о целесообразности повышения обязательного школьного образования до 18 лет. Школьный психолог рассказала о том, почему дети очень плохо учатся в школе, пишет Elu24.

Министерство образования и науки подготовило законопроект, который повысит обязательное школьное образование до 18 лет. Законопроект был подготовлен в связи с тем, что число молодых людей, не продолжающих учебу после получения базового образования, увеличилось с трех до пяти процентов, а также потому, что растет число учеников, которые бросают обучение в школе.

По мнению Аули Андерсалу-Тарго, увеличение обязательного школьного образования не поможет в данной ситуации, если дети психически сломлены. Вместо этого надо заняться решением проблем и выяснить, почему ребенок плохо учится в школе.

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