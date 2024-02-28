«В школе нет системы поддержки»: школьный психолог о новом законе для учеников Эстонии

Министерство образования и науки подготовило законопроект, который повысит обязательное школьное образование до 18 лет. Законопроект был подготовлен в связи с тем, что число молодых людей, не продолжающих учебу после получения базового образования, увеличилось с трех до пяти процентов, а также потому, что растет число учеников, которые бросают обучение в школе.