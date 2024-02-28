БУДЕТ НЕСЛАДКО ⟩ Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которых ждут трудности в марте

Представители огненного знака рискуют столкнуться с неврозами. Постоянные нервные срывы и стрессы могут привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Если замечаете у себя симптомы, не откладывайте визит к врачу! Звезды рекомендуют Овнам меньше переживать и больше отдыхать. Простым и спокойным отношением к происходящему вы сможете устранить причину неврозов.