Экс-ангел Victoria's Secret Миранда Керр родила четвертого ребенка

«Мы очень рады сообщить о рождении нашего маленького солнечного лучика, Пьера Керра Шпигеля. Мы счастливы», - написала она под фотографией букета цветов, желтых детских носков и голубого одеяла с надписью «Пьер».

У Миранды Керр и Эвана Шпигеля в семье подрастают трое детей: трехлетний Майлз, пятилетний Харт и 12-летний Флинн - сын модели от бывшего супруга, голливудского актера Орландо Блума. В прошлом году Керр рассказала Vogue, что ей всегда хотелось быть мамой мальчиков: «Мне просто нравится быть матерью, и я всегда хотела троих мальчиков, поэтому мне очень повезло, что у меня трое здоровых сыновей». Она также рассказала журналу, что семья для нее «приоритет номер один».

Керр и Шпигель познакомились в 2014 году. Модель привлекла предпринимателя, которого интересовали в то время в основном компьютеры, своим увлечением йогой и правильным питанием. Они женаты с мая 2017 года. Также Миранда сохранила хорошие отношения с экс-супругом Орландо Блумом, с которым развелась в 2013 году, сейчас она дружит с его нынешней возлюбленной Кэти Перри.

Миранда Керр продолжает сниматься для рекламы и глянцевых изданий, хоть и не так активно, как раньше. Она развивает собственный косметический бренд Kora Organics и периодически посещает светские мероприятия и показы.