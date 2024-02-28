ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жена скандального рэпера вышла в свет в полупрозрачном наряде, показав все прелести

Когда Канье Уэст говорил, что в 2024 году его жена Бьянка Цензори не будет носить никаких трусов, он, как оказалось, не шутил. Чем дальше, тем ее образы все более вульгарные и откровенные, и даже на публике она уже не стесняется появляться без нижнего белья. На сегодня самым экстремальным выходом девушки стало ее появление в Париже, где она появилась на улице в короткой меховой шубе и черных капроновых колготках на голое тело, пишет Daily Mail.

Бьянка даже не пыталась прикрыть ягодицы и промежность, когда вышла из внедорожника и направилась по тротуару, где было много других людей.

На ней также не было рубашки или бюстгальтера под укороченной шубой.

If this was you or me walking around town showing off all our bits like Bianca Censori does, then we would be arrested for indecency, I don't understand why she isn't. And Kanye holding his willy like a five year old. pic.twitter.com/xZd8LA8AaS — Queein (@QueeinJ) February 28, 2024

Что касается Канье, то, в отличие от своей жены, он был одет с ног до головы в черный ансамбль, включая пару перчаток из спандекса.

Пару спопровождали охранники из команды безопасности Уэста.