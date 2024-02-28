«Раньше за моим садом был лес, которого, к сожалению, больше нет, идет активное строительство, и, конечно, животным негде жить», - говорит Тийт, житель Виймси, который постоянно видит косуль у себя во дворе, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ В саду жителя Виймси поселились косули: перепрыгнули через соседский забор и теперь живут здесь
«Вот уже несколько дней в моем саду живут пять косуль», - пишет житель Виймси Тийт в группе местных жителей в Facebook, обеспокоенный тем, как вернуть диких животных в привычную среду обитания. «Они перепрыгнули через соседский забор в мой сад и теперь живут здесь».