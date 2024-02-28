ФОТО ⟩ В саду жителя Виймси поселились косули: перепрыгнули через соседский забор и теперь живут здесь

«Вот уже несколько дней в моем саду живут пять косуль», - пишет житель Виймси Тийт в группе местных жителей в Facebook , обеспокоенный тем, как вернуть диких животных в привычную среду обитания. «Они перепрыгнули через соседский забор в мой сад и теперь живут здесь».

«Раньше за моим садом был лес, которого, к сожалению, больше нет, идет активное строительство, и, конечно, животным негде жить», - признается мужчина, к которому постоянно приходят косули. «Мы заметили, что косули стали чаще заходить в сады, чем раньше. Прошлой зимой в лесу можно было увидеть много косуль, но больше нет», - говорит другой житель Виймси, принявший участие в обсуждении.