ФОТО ⟩ Поклонники захейтили звезду фильма «Ход королевы» из-за ее поста

Британскую актрису Аню Тейлор-Джой, которая известна по фильмам «Ход королевы», «Дюна» и другим киноработам, обвинили в пропаганде анорексии, пишет Unian.
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Недавно 27-летняя девушка опубликовала черно-белое фото у себя в Instagram, на котором позирует в корсете.
Подписчики начали писать, что не стоит публиковать такое в сети, потому что это пропагандирует нездоровое похудение.
«Это имеет очень болезненный вид. С вами все в порядке после длительного ношения такого корсета?»
«Молодые женщины могут взять пример с вас, а это не очень хорошо».
«Как плохо носить корсет. Я надеюсь, что люди этого не будут повторять».
«Понимаете ли вы, насколько корсеты вредны для женского здоровья и их не следует рекламировать?»
«Анорексия – это не шик».
Интересно, что британская журналистка Танит Кэри тоже отреагировала на эту фотографию и осудила актрису.
«Женское тело – это биологическая реальность. Не модный шаблон. Ранее врачи обвиняли корсеты в развитии анемии, образовании тромбов, обмороках, бесплодии, выкидышах и проблемах с пищеварением», – написала Кэри.
Сама же Аня Тейлор-Джой пока не комментировала хейт подписчиков.
Что известно об Ане Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой родилась в США. В школе постоянно участвовала в спектаклях. Свободно владеет английским и испанским языками. Сначала она работала моделью, а затем ее заметил продюсер. Фильмы с ее участием принесли ей популярность и признание. Она является обладательницей премии «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме», премии Американской Гильдии киноактеров, а также номинантка на премию BAFTA и «Эмми».