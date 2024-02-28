ФОТО ⟩ Поклонники захейтили звезду фильма «Ход королевы» из-за ее поста

Недавно 27-летняя девушка опубликовала черно-белое фото у себя в Instagram, на котором позирует в корсете.

Подписчики начали писать, что не стоит публиковать такое в сети, потому что это пропагандирует нездоровое похудение.

«Это имеет очень болезненный вид. С вами все в порядке после длительного ношения такого корсета?»

«Молодые женщины могут взять пример с вас, а это не очень хорошо».

«Как плохо носить корсет. Я надеюсь, что люди этого не будут повторять».

«Понимаете ли вы, насколько корсеты вредны для женского здоровья и их не следует рекламировать?»

«Анорексия – это не шик».

Интересно, что британская журналистка Танит Кэри тоже отреагировала на эту фотографию и осудила актрису.

«Женское тело – это биологическая реальность. Не модный шаблон. Ранее врачи обвиняли корсеты в развитии анемии, образовании тромбов, обмороках, бесплодии, выкидышах и проблемах с пищеварением», – написала Кэри.

Сама же Аня Тейлор-Джой пока не комментировала хейт подписчиков.

Что известно об Ане Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой родилась в США. В школе постоянно участвовала в спектаклях. Свободно владеет английским и испанским языками. Сначала она работала моделью, а затем ее заметил продюсер. Фильмы с ее участием принесли ей популярность и признание. Она является обладательницей премии «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме», премии Американской Гильдии киноактеров, а также номинантка на премию BAFTA и «Эмми».