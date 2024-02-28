Гастрономический фестиваль «Большая улица еды» в этом году пройдет не только в Таллинне

Фестиваль «Большая улица еды», где можно полакомиться всей семьей, стартовал в Таллинне четыре года назад. Помимо вкусной еды, вы сможете полюбоваться уличными фудтраками и трейлерами на колесах, домашними кафе и киосками с едой. Кроме того, фестиваль предлагает развлекательную программу с концертами, выступлениями диджеев и парком Тиволи.