В этом году гастрономический фестиваль «Большая улица еды» пройдет в семи городах Эстонии. Впервые в список фестивалей с разнообразными кухнями будут добавлены Эльва, Йыхви и Пайде.
Гастрономический фестиваль «Большая улица еды» в этом году пройдет не только в Таллинне
Фестиваль «Большая улица еды», где можно полакомиться всей семьей, стартовал в Таллинне четыре года назад. Помимо вкусной еды, вы сможете полюбоваться уличными фудтраками и трейлерами на колесах, домашними кафе и киосками с едой. Кроме того, фестиваль предлагает развлекательную программу с концертами, выступлениями диджеев и парком Тиволи.
Фестиваль «Большая улица еды» откроет сезон стрит-фуда 18 мая в Йыхви. 25 мая уже второй год пройдет фестиваль в Пярну, а с 31 мая по 2 июня Певческое поле превратится в самую большую гастрономическую улицу еды. Также 8 июня - в Раквере, 29 июня - в Пайде, 26-27 июля - в Хаапсалу и 24 августа - в Эльва.
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