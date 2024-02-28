21 февраля латвийский ресторан в Икшкиле разместил в социальных сетях фотографию, на которой видно, что к ним на ужин приходила голливудская актриса Кристен Стюарт. Издание Kas Jauns выяснило, чем на самом деле занимается актриса в Латвии.
ФОТО ⟩ Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт в Латвии. Любопытные подробности ее приезда
Как рассказали изданию представители ресторана Brandīns, на 21 февраля они получили бронь на шесть человек. Звонил представитель делегации, которая показывает Латвию всемирно известной актрисе.
Предположительно, Кристен Стюарт находится в Латвии второй раз и ищет места для съемок своего нового фильма – биографической драмы «Хронология воды» (The Chronology of Water).
Старшая официантка ресторана Синдия Машталире рассказала изданию, что Стюарт выбрала из меню лучшие блюда ресторана – тартар из оленины и суп Tom Yum. В качестве напитка она наслаждалась свежим имбирно-мятным чаем.
Актриса была вежлива, добра и позитивна, поприветствовала персонал, а потом поблагодарила за еду и гостеприимство и не отказалась сфотографироваться.
Напомним, американская актриса Кристен Стюарт – звезда серии фильмов «Сумерки» и фильмов «Спенсер», «Ангелы Чарли», а также номинантка на «Оскар».