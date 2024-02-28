Бывший возлюбленный младшей сестры Кейт Миддлтон и муж племянницы Елизаветы II умер в возрасте 45 лет

В заявлении, опубликованном во вторник, 27 февраля, от имени леди Габриэллы Кингстон, Мартина и Джилл Кингстон, Джоанны Коннолли и Эммы Мюррей, говорится: «С глубочайшей скорбью мы сообщаем о смерти Томаса Кингстона, нашего любимого мужа, сына и брата. Том был исключительным человеком, который освещал жизнь всех, кто его знал. Его смерть стала большим потрясением для всей семьи, и мы просим вас уважать наше личное пространство, пока мы скорбим о его кончине».

Представитель дворца сообщил, что король и королева получили известие о смерти Томаса и вместе с принцем и принцессой Кентскими и всеми, кто его знал, скорбят по нему. «Их Величества посылают свои самые искренние молитвы Габриэлле и всей семье Кингстон», - сказано в заявлении.

Томас скончался в Глостершире в воскресенье, 25 февраля, службы экстренной помощи прибыли вскоре после 18:00. Хотя причина смерти не называется, известно, что подозрительных обстоятельств не выявлено.

Леди Габриэлла и Томас Кингстон связали себя узами брака в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 18 мая 2019 года. Ранее Кингстон встречался с младшей сестрой Кейт Миддлтон Пиппой. Они расстались в 2011 году, но оставались близкими друзьями на протяжении многих лет. Кингстон и леди Габриэлла присутствовали на свадьбе Пиппы с Джеймсом Мэттьюзом в мае 2017 года.

Во вторник утром родители леди Габриэллы присутствовали на панихиде по королю Греции Константину. Покойный король Греции был крёстным отцом леди Габриэллы. Принц собирался выступить с речью на поминальной церемонии, но внезапно поменял планы и заявил, что не сможет присутствовать на мероприятии - «по личным причинам».