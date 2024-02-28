Скончался в 33 года от редкой формы рака сын актера фильма «Форрест Гамп» Гэри Синиза

Известный артист переживает семейное горе – из жизни ушел его сын Макканн «Мак» Синиз, который страдал хордомой (раком позвоночника). Молодой человек скончался еще 5 января, его похоронили 23 января. Однако только теперь Гэри нашел в себе силы, чтобы публично проститься с родным человеком, пишет Thevoicemag.

Онкологическое заболевание у Синиза-младшего диагностировали в августе 2018 года. В сентябре ему сделали операцию по удалению опухоли на позвоночнике, за которой последовала вторая операция, в феврале 2019-го – для борьбы с инфекцией. В мае семья получила плохие новости – повторное сканирование показало, что опухоль вернулась, и рак начал стремительно прогрессировать.

«Наши сердца болят из-за того, что мы скучаем по нему, но нас утешает сознание того, что Мак больше не борется, и вдохновляет и трогает то, как он справился с этим. Он вел тяжелую борьбу с раком, который неизлечим, но он никогда не оставлял попыток. Мы всегда говорили ему, что он напоминает нам солдата из фильма "1917", который бежит по полю боя, бомбы рвутся вокруг него, сбивая его с ног, но он поднимается, отказывается сдаваться и продолжает бежать вперед. Я так благословлен, удачлив и горжусь тем, что я его отец», – заверил Гэри.