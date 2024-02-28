68-летний актер сообщил душераздирающую новость. Гэри Синиз трогательно почтил память сына Макканна, который скончался от рака позвоночника в 33 года.
Скончался в 33 года от редкой формы рака сын актера фильма «Форрест Гамп» Гэри Синиза
Известный артист переживает семейное горе – из жизни ушел его сын Макканн «Мак» Синиз, который страдал хордомой (раком позвоночника). Молодой человек скончался еще 5 января, его похоронили 23 января. Однако только теперь Гэри нашел в себе силы, чтобы публично проститься с родным человеком, пишет Thevoicemag.
Онкологическое заболевание у Синиза-младшего диагностировали в августе 2018 года. В сентябре ему сделали операцию по удалению опухоли на позвоночнике, за которой последовала вторая операция, в феврале 2019-го – для борьбы с инфекцией. В мае семья получила плохие новости – повторное сканирование показало, что опухоль вернулась, и рак начал стремительно прогрессировать.
«Наши сердца болят из-за того, что мы скучаем по нему, но нас утешает сознание того, что Мак больше не борется, и вдохновляет и трогает то, как он справился с этим. Он вел тяжелую борьбу с раком, который неизлечим, но он никогда не оставлял попыток. Мы всегда говорили ему, что он напоминает нам солдата из фильма "1917", который бежит по полю боя, бомбы рвутся вокруг него, сбивая его с ног, но он поднимается, отказывается сдаваться и продолжает бежать вперед. Я так благословлен, удачлив и горжусь тем, что я его отец», – заверил Гэри.
Исполнитель роли лейтенанта Дэна Тейлора в фильме «Форрест Гамп» поблагодарил всех друзей, которые поддерживали их, помогали, окружали любовью и заботой во время болезни сына. В заключение он трогательно обратился к покойному сыну. «Спасибо тебе, Мак. Ты сделал это. Воскрешение и возрождение будут жить. И ты тоже. В наших сердцах навсегда. Нам повезло, что ты был в нашей жизни как сын, брат и друг... И мы будем скучать по тебе и любить тебя вечно. Гордый отец Мака Синиза», – высказался Гэри.
Мак окончил музыкальную школу Тортона при Университете Южной Калифорнии и играл на многих музыкальных инструментах. Он часто заменял отца, выступая в его рок-группе Lt. Dan Band. Кроме того, юноша работал в благотворительном Фонде Гэри Синиза. По словам актера и музыканта, Мак каждый день был в офисе, а, когда его парализовало, продолжал работать удаленно.
Номинант на премию «Оскар» рассказал о последних месяцах жизни сына. Рак парализовал его ниже грудной клетки, но он всё еще мог пользоваться пальцами рук. Когда музыкант лишился возможности играть на гитаре, барабанах, фортепиано и других привычных для себя инструментах, он начал писать музыку с помощью стилуса, пристегнутого к его руке. Молодой человек мечтал о том, чтобы закончить альбом Arctic Circles до того, как истечет его срок. Ему помогали коллеги по Lt. Dan Band, а также композитор Оливер Шнее. Мак успел совершить запланированное, сообщает Daily Mail.
Гэри с теплотой вспомнил их последнюю сессию звукозаписи 10 ноября прошлого года, в день рождения сына. «Тот день действительно был особенным для нас двоих. Он умер, но он умирал счастливым», – добавил Синиз.
В последние недели Мак стал с трудом дышать, и был вынужден отправиться в больницу 30 декабря, где он остался до конца. «Как и у любой семьи, переживающей такую потерю, у нас разбито сердце, и мы справлялись, как могли. Сложно описать, как тяжело родителям терять своего ребенка», – добавил актер «Зеленой мили».