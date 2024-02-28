После того как у Карла III диагностировали онкологическое заболевание, королевские обязанности стал исполнять принц Уильям. Это логично, ведь старший сын монарха является первым престолонаследником. В случае смерти короля, именно он взойдет на престол, пишет Womanhit.
Королева Камилла заняла место Карла III
Но последние несколько дней Уильям не появляется на публике. А на службе в честь дня благодарения гостей встречала королева Камилла. Она тепло поприветстовала всех собравшихся, не скрывая улыбки. Королевские эксперты пришли к выводу, что жена короля взяла на себя управление всем королевством.
На службе присутствовали 330 гостей, в том числе члены других королевских семей – из Испании, Иордании, Дании, Нидерландов.
Daily Mail пишет, что это было самое масштабное мероприятие в британской монархии после смерти Елизаветы II. И если принц Уильям проигнорировал службу, то напрашивается вывод, что в Британской королевской семье грядет серьезный разлад.