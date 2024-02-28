Королева Камилла заняла место Карла III

Но последние несколько дней Уильям не появляется на публике. А на службе в честь дня благодарения гостей встречала королева Камилла. Она тепло поприветстовала всех собравшихся, не скрывая улыбки. Королевские эксперты пришли к выводу, что жена короля взяла на себя управление всем королевством.