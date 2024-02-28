В клинике известного российского хирурга скончался продюсер и бизнесмен

Причиной смерти, предположительно, стало заражение крови после резекции желудка. Близкие Гаврилова, который в скором времени должен был стать отцом, считают, что инфекцию занесли во время операции, и намерены судиться с клиникой.

Ситуацию прокомментировал изданию StarHit адвокат Хайдарова Александр Добровинский. По его словам, его клиент вообще не имеет отношения к случившемуся. «Как мне стало известно, Тимур Хайдаров не имеет никакого отношения к смерти бизнесмена. Операцию проводил другой хирург, не Тимур. Кроме того, после операции, выполненной в клинике доктора Хайдарова, пациент обращался в другую клинику, в которой ему тоже делали операцию», – заявил Добровинский.

Он добавил, что это похоже на новую попытку испортить Хайдарову репутацию. «Пока похоже, что это очередная попытка очернить Тимура. Вот не даёт он никому покоя. Может быть, потому что так и не удалось никому развести Хайдарова на деньги. Ни певицам, ни их адвокатам, ни примкнувшим к ним с понятной целью».