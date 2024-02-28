ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ⟩ В Таллинне пройдет двухдневная эротическая ярмарка

18-19 октября посетители ярмарки смогут открыть для себя множество новейших и самых популярных товаров, включая секс-игрушки, нижнее белье и другие интимные товары.

Кроме того, будут организованы различные художественные и культурные представления, которые еще больше обогатят впечатления посетителей. В программу ярмарки также войдут различные мастер-классы по интимной жизни и улучшению отношений, а также демонстрации.

В рамках ярмарки пройдут дискуссии, на которых опытные профессионалы поделятся своими знаниями и советами по вопросам интима, отношений и здоровья взрослых.

Кроме того, будет организована развлекательная программа, концерты, выступления диджеев, конкурсы с участием зрителей и другие развлечения, гарантирующие приятные и незабываемые впечатления для всех участников.

Программа будет постоянно обновляться, новые спикеры и участники будут объявляться в социальных сетях.

Все это будет происходить в безопасной и ответственной обстановке, где благополучие посетителей является приоритетом.

Ведущими дня будут всегда блестящие Кристина Пяртельпоэг и Женя Фокин.

Билеты по цене от €39 в Piletilevi и на месте. Приглашаются все желающие старше 18 лет.