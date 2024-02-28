Sexxxpo Estonia, эротическая ярмарка для взрослых, пройдет с большим размахом, чем вы могли ожидать. Место проведения - Unibet Arena. Разнообразные впечатления для всех. На ярмарке будут представлены товары, услуги и развлечения для взрослых.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ⟩ В Таллинне пройдет двухдневная эротическая ярмарка
18-19 октября посетители ярмарки смогут открыть для себя множество новейших и самых популярных товаров, включая секс-игрушки, нижнее белье и другие интимные товары.
Кроме того, будут организованы различные художественные и культурные представления, которые еще больше обогатят впечатления посетителей. В программу ярмарки также войдут различные мастер-классы по интимной жизни и улучшению отношений, а также демонстрации.
В рамках ярмарки пройдут дискуссии, на которых опытные профессионалы поделятся своими знаниями и советами по вопросам интима, отношений и здоровья взрослых.
Кроме того, будет организована развлекательная программа, концерты, выступления диджеев, конкурсы с участием зрителей и другие развлечения, гарантирующие приятные и незабываемые впечатления для всех участников.
Программа будет постоянно обновляться, новые спикеры и участники будут объявляться в социальных сетях.
Все это будет происходить в безопасной и ответственной обстановке, где благополучие посетителей является приоритетом.
Ведущими дня будут всегда блестящие Кристина Пяртельпоэг и Женя Фокин.
Билеты по цене от €39 в Piletilevi и на месте. Приглашаются все желающие старше 18 лет.