«Учитывая последние победы баскетбольной команды, им скоро понадобится корзина побольше. Но, к счастью, у нас достаточно разных корзин и необходимых инструментов», – шутит Pakendikeskus в своей новой рекламе, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Шутка в рекламе Pakendikeskus: победа Эстонии над Литвой в баскетболе дала повод для нового креатива
Вечером в понедельник на Unibet Arena в Таллинне прошел отброчный матч на чемпионат Европы, где Эстония обыграла Литву со счетом 65:59.
Pakendikeskus, как всегда, умело этим воспользовался и превратил радостное событие в рекламу.
«Литва в кармане. Что дальше?» – говорится в посте, рекламирующем устройство для запечатывания пластиковых пакетов. «Учитывая последние победы баскетбольной команды, им скоро понадобится корзина побольше. Но к счастью, у нас есть различные корзины и необходимые инструменты. Так желаем ни пуха, ни пера в дальнейших играх! P.S. Вместо пуха можно сдуть, например, Польшу», – шутят они.
24 ноября Эстония примет Польшу в рамках отброчного матча на чемпионате Европы.