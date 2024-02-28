ФОТО ⟩ Шутка в рекламе Pakendikeskus: победа Эстонии над Литвой в баскетболе дала повод для нового креатива

Вечером в понедельник на Unibet Arena в Таллинне прошел отброчный матч на чемпионат Европы, где Эстония обыграла Литву со счетом 65:59.

«Литва в кармане. Что дальше?» – говорится в посте, рекламирующем устройство для запечатывания пластиковых пакетов. «Учитывая последние победы баскетбольной команды, им скоро понадобится корзина побольше. Но к счастью, у нас есть различные корзины и необходимые инструменты. Так желаем ни пуха, ни пера в дальнейших играх! P.S. Вместо пуха можно сдуть, например, Польшу», – шутят они.