НОЖНИЦАМИ В ПАХ ⟩ Девушка напала на парня из-за количества бывших партнерш

Они отдыхали в уличном кафе, когда она затронула щекотливую тему.

Пара наслаждалась романтическим свиданием в уличном кафе в Маниле на Филиппинах, когда разговор приобрел деликатный характер. Услышав о его длинном списке бывших, женщина несколько секунд сохраняла спокойствие, прежде чем разозлиться, пишет Daily Star.

Она выхватила из какого-то мусора вблизи пару сломанных ножниц и несколько раз воткнула их в пах мужчине, прежде чем ударить его ногой. Ошеломленные очевидцы вызвали полицию, когда увидели парня, который ковылял по тротуару, а по его ногам текла кровь.

Капитан полиции Энтони Абундо сказал: «Жертву заметили пешеходы. К счастью, район патрулировал офицер, поэтому полиция смогла сразу вызвать для него скорую помощь. Мы провели расследование и выследили подозреваемую, которая является его партнершей. Женщина расстроилась, когда узнала, сколько бывших у ее нового бойфренда. Она не ожидала, что их будет почти 50, и резко отреагировала. Поэтому она намеренно ударила его ножницами в интимные места».

Парамедик Хьюго Круз сказал, что парень испытывал «сильную боль», когда они приехали, и что пострадавший не спал, но «потерял много крови». Он добавил: «Он испытывал сильную боль из-за травмы. Врачи зашили ее, и теперь их работа - проверить повреждение».

Полицейский добавил, что сильно пострадавший мужчина сначала хотел заявить на свою девушку, но позже передумал «из-за любви к ней». Парня быстро доставили в больницу, и сейчас он поправляется.

Тем временем на допросе женщина предпочитала ничего не говорить о случившемся, а полиция Лоутона не назвала имена пары. Расследование все еще продолжается.