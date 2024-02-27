В понедельник вечером на канале ETV был показан номинированный на премию «Оскар» документальный фильм «20 дней в Мариуполе», в котором также фигурирует Марианна Вышемирская, символ бомбардировки роддома. Однако Урмас Ээро Лийв, посмотревший фильм, был поражен тем фактом, что Марианна, у которой в фильме также было взято интервью, сейчас активно работает в пропагандистской машине Москвы.
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Марианна из документального фильма о Мариуполе стала частью российской пропагандистской машины
Украинский бьюти-блогер Марианна Вышемирская, также известная как Марианна Вышегирская, находилась в мариупольском роддоме, когда 9 марта 2022 года российские войска бомбили Мариуполь и больницу. Марианна с окровавленным лицом стала символом российской жестокости, а снимки украинки, выбежавшей из больницы, распространились по всему миру.