Марианна из документального фильма о Мариуполе стала частью российской пропагандистской машины

В понедельник вечером на канале ETV был показан номинированный на премию «Оскар» документальный фильм «20 дней в Мариуполе», в котором также фигурирует Марианна Вышемирская, символ бомбардировки роддома. Однако Урмас Ээро Лийв, посмотревший фильм, был поражен тем фактом, что Марианна, у которой в фильме также было взято интервью, сейчас активно работает в пропагандистской машине Москвы.