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Марианна из документального фильма о Мариуполе стала частью российской пропагандистской машины

Кристийна Рейманд
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Марианна Вышемирская 9 марта 2022 года.
Марианна Вышемирская 9 марта 2022 года. Фото: Mstyslav Chernov / AP / Scanpix

В понедельник вечером на канале ETV был показан номинированный на премию «Оскар» документальный фильм «20 дней в Мариуполе», в котором также фигурирует Марианна Вышемирская, символ бомбардировки роддома. Однако Урмас Ээро Лийв, посмотревший фильм, был поражен тем фактом, что Марианна, у которой в фильме также было взято интервью, сейчас активно работает в пропагандистской машине Москвы.

 

Украинский бьюти-блогер Марианна Вышемирская, также известная как Марианна Вышегирская, находилась в мариупольском роддоме, когда 9 марта 2022 года российские войска бомбили Мариуполь и больницу. Марианна с окровавленным лицом стала символом российской жестокости, а снимки украинки, выбежавшей из больницы, распространились по всему миру.

Марианна Вышемирская 9 марта 2022 года. Эти фотографии два года назад облетели  весь мир.
Марианна Вышемирская 9 марта 2022 года. Эти фотографии два года назад облетели  весь мир. Фото: Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix
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