Вечером в День независимости Эстонии в «Котле культуры» выступили на большой афтерпати Nublu и Микаэль Габриэль, а также группа Cartoon и Аллан Роозилехт.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Афтерпати Дня независимости прошла в Таллинне с огоньком: звезды и политики
Недавно Nublu и Микаэль Габриэль выступали на финском конкурсе, на котором выбиралась песня для «Евровидения», и заняли достойное третье место с песней Vox Populi. В «Котле культуры» прозвучала Vox populi, а также такие старые хиты, как Universum и Vihje.
В «Котле культуры» в этот вечер выступила также эстонская драм-н-бейс-группа Cartoon. Поддержать праздничное настроение также помогал диджей Аллан Роозилехт. К слову, на эту вечеринку пожаловали некоторые гости президентского приема.
Смотрите, кто гулял на афтерпати Дня независимости в нашей галерее!