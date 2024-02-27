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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Афтерпати Дня независимости прошла в Таллинне с огоньком: звезды и политики

Limon.ee
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Вечером в День независимости Эстонии в «Котле культуры» выступили на большой афтерпати Nublu и Микаэль Габриэль, а также группа Cartoon и Аллан Роозилехт.

Недавно Nublu и Микаэль Габриэль выступали на финском конкурсе, на котором выбиралась песня для «Евровидения», и заняли достойное третье место с песней Vox Populi. В «Котле культуры» прозвучала Vox populi, а также такие старые хиты, как Universum и Vihje.

В «Котле культуры» в этот вечер выступила также эстонская драм-н-бейс-группа Cartoon. Поддержать праздничное настроение также помогал диджей Аллан Роозилехт. К слову, на эту вечеринку пожаловали некоторые гости президентского приема.

Смотрите, кто гулял на афтерпати Дня независимости в нашей галерее!

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