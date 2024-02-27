ГАЛЕРЕЯ ⟩ Афтерпати Дня независимости прошла в Таллинне с огоньком: звезды и политики

Недавно Nublu и Микаэль Габриэль выступали на финском конкурсе, на котором выбиралась песня для «Евровидения», и заняли достойное третье место с песней Vox Populi. В «Котле культуры» прозвучала Vox populi, а также такие старые хиты, как Universum и Vihje.