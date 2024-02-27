Блондинка, переспавшая с 300 партнерами за год, планирует поднять планку

Модель Найт, которую называют «самой сексуально активной женщиной Австралии», говорит, что за 365 дней 2024 года хочет переспать с 365 людьми. Таблоид Daily Mirror сообщает, что с 1 января она переспала уже с 70 партнерами.

«После этого я чувствую прилив сил. Секс заставляет меня чувствовать себя хорошо. Он предназначен для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо», - прокомментировала Найт свой опыт.

Она рассказала, что спит как с мужчинами, так и с женщинами, в основном знакомясь со своими партнерами на сайтах знакомств. Также у нее есть список контактов, по которым она звонит, когда ей хочется секса.

Найт добавила, что у нее нет ограничений или предубеждений, когда дело касается экспериментов в спальне. «Я готова попробовать все!» - заявила она. У австралийки также есть учетная запись в OnlyFans, из-за чего ее уволили с должности в отделе маркетинга после того, как начальство увидело, чем она занимается в Интернете.