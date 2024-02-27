Из дома тяжелобольного 88-летнего актера Алена Делона изъяли арсенал оружия

Правоохранители изъяли из дома, где живет 88-летний французско-швейцарский актер Ален Делон, который имеет неизлечимую и быстро прогрессирующую болезнь - диффузную лимфому, арсенал оружия и боеприпасов. О находке на вилле актера Ален Делона, сообщило издание LeParisien.

Сейчас известно, что правоохранители нашли на вилле знаменитого актера несколько десятков единиц огнестрельного оружия и еще более трех тысяч боеприпасов. Находку полиция изъяла согласно решению суда. Причиной этому стали напряженные отношения в семье. Известно, что актер имел соответствующие документы на хранение, поскольку на территории виллы актера также имеется тир.

В частности, еще в конце января суд признал актера недееспособным и назначил ему опекуна. Из-за проблем в семье, детям актера запретили возить отца в больницу, давать ему любые препараты.

Таким образом судебная власть хочет уберечь актера от преждевременной смерти, поскольку в семье есть явные конфликты. Ведь ранее в полицию поступило заявление от спутницы актера Хироми Роллен, которая заверила, что дети актера пытались убить его. По ее словам, когда она еще жила с Делоном состояние его здоровья было стабильным, поскольку он проходил постоянные обследования у швейцарских врачей. Однако после ее вынужденного отъезда она узнала, что дети Делона не отвезли отца на очередную диагностическую процедуру, которую назначили на 28 августа 2023 года. По ее словам, врач Делона не видел его с 30 июня 2022 года.

Как выяснилось, дети актера Анушка, Энтони и Ален-Фабьен имели переписку в которой обсуждали вопрос дальнейшего лечения отца. Согласно ей, сын Энтони предложил прекратить химиотерапию, поскольку, по его мнению, она только ускорит смерть, вместо этого предложил купить автомат по производству сока, чтобы давать ему фруктовые соки, чтобы компенсировать недостаток витаминов. И хотя врачи рекомендовали не прекращать лечение, дети все же решили иначе. Именно поэтому судья принял решение исключить детей Делона из управления медицинским наблюдением отца.