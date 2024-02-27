Операция «Мост Менай»: план на случай смерти короля Карла III готов

События, связанные со смертью королевы Елизаветы ІІ, прошли без сбоев. Это связано с тем, что в рамках плана под названием «Операция »Лондонский мост« была тщательно продумана каждая деталь. У короля Карла III есть аналогичный план на случай его смерти, сообщает Еxpress.

Король Карл взошел на престол 8 сентября 2022 года, в день смерти его матери королевы Елизаветы. Мероприятия, связанные с ее смертью, и торжественные государственные похороны 19 сентября прошли четко по плану.

По информации журналистов, для короля Карла ІІІ также разработан план на случай его смерти под кодовым названием «Операция "Мост Менай"». Он будет включать подробную информацию о том, как общественность будет проинформирована о его смерти, полную информацию о том, что произойдет в течение 10 дней после смерти короля и куда отправится его гроб.

Что известно об операции «Мост Менай»

Операция «Мост Менай» - кодовое название плана на случай смерти и государственных похорон короля Карла. В нем оговариваются ключевые события и объявления, например, как будет объявлено о смерти по различным каналам связи, что произойдет во время официального траура и как пройдут похороны. Основная причина составления детального плана - обеспечить плавный переход власти между двумя монархами, в данном случае от правления короля Чарльза к правлению принца Уильяма.

Почему выбрано такое название