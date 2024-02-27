Русский театр спешит к детям и приглашает в марте на театральный уикенд

Уже 17 марта самые маленькие зрители смогут увидеть спектакль «Кто стучится в дверь ко мне…» по знакомым всем с детства произведениям С. Я. Маршака. Интерактивный спектакль открывает волшебный поэтический мир любимого детского писателя, а фантазия и воображение зрителей оживят героев этой сказки.

21 апреля театр ждет подростков старше 14 лет на провокационный спектакль-концерт «Гудбай, Берлин». История одного спонтанного путешествия на угнанной машине с ожидаемыми и неожиданными последствиями. В спектакле подняты острые темы,волнующие тинейджеров, а действие сопровождается популярной музыкой, исполняемой актерами вживую.

Русский театр ждёт в зале и родителей, ведь постановки напоминают взрослым о детстве и о том, как непросто взрослеть.

Билеты на «Кто стучится в дверь ко мне…» можно приобрести ЗДЕСЬ

и билеты на «Гудбай, Берлин» можно приобрести ЗДЕСЬ.