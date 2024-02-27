Когда-то стендап-комедия была совершенно непонятным и чуждым для нас явлением. Но, благодаря многолетним усилиям местных комиков, сегодня практически каждый знаком с жанром, который воплощает актуальный современный юмор.
УЖЕ В ЭТУ СУББОТУ ⟩ Встретьте весну правильно: рижские комики обеспечат Таллинну веселые выходные
Объединение Riga Stand Up, которое является флагманом стендапа в странах Балтии, этой весной отмечает восемь лет активной деятельности. В послужном списке комиков, родом из Риги, тысячи выступлений на самых разных площадках – от больших концертных залов и кинотеатров до уютных баров. В рамках своих туров юмористы уже посещали Хельсинки, Амстердам, Лондон, Эдинбург, Цюрих и множество других европейских городов. Неоднократно они выступали на одной сцене со Славой Комиссаренко, Денисом Чужим, Идраком Мирзализаде, Дмитрием Романовым, Михаилом Шацом, Александром Незлобиным и многими другими!
На весну запланирован большой тур по странам Балтии и не только, в рамках которого комики посетят десятки городов с совершенно новой программой. В Эстонии пройдет шесть концертов, на которых выступят: Антон Герасимов Александр Марголин Денис Иванов.
Таллинн. 2 марта - 2 сеанса - 18:30 (вход с 17:45) и 21:00 (Вход с 20:30)
Heldeke Theatre & Bar, Tööstuse 13.
В зале свободная партерная посадка, никаких резервация нет! 18+