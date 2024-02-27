УЖЕ В ЭТУ СУББОТУ ⟩ Встретьте весну правильно: рижские комики обеспечат Таллинну веселые выходные

Объединение Riga Stand Up, которое является флагманом стендапа в странах Балтии, этой весной отмечает восемь лет активной деятельности. В послужном списке комиков, родом из Риги, тысячи выступлений на самых разных площадках – от больших концертных залов и кинотеатров до уютных баров. В рамках своих туров юмористы уже посещали Хельсинки, Амстердам, Лондон, Эдинбург, Цюрих и множество других европейских городов. Неоднократно они выступали на одной сцене со Славой Комиссаренко, Денисом Чужим, Идраком Мирзализаде, Дмитрием Романовым, Михаилом Шацом, Александром Незлобиным и многими другими!