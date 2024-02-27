Певица LP похвасталась худи с флагом России и возмутила своим заявлением

По словам артистки, одежду ей подарили российские фанаты. После того, как певицу раскритиковали, она удалила этот ролик, а в новом видео 27 февраля заявила, что гордится своими слушателями по всему миру. Оба ролика сохранила и разместила в Telegram редакция украинского издания «СЛУХ».

По словам артистки, она знает, что сейчас в Балтийских странах проживает много украинских беженцев. Она добавила, что поддерживает их. Резюмируя, певица заявила, что в марте ждет встречи с ними на ее концертах, которые запланированы в этом регионе.

LP не стала извиняться за то, что опубликовала ролик со словами благодарности своим фанам из страны-агрессора.

LP несколько раз выступала в Киеве до начала полномасштабного вторжения России. В сентябре 2022 года на своем концерте в Варшаве (Польша) она подняла на сцене украинский флаг, который ей передали украинские поклонники из зала.

Певица также встретилась с украинскими поклонниками и оставила на украинском флаге автограф. «Я люблю тебя, Украина! Вы отважные и прекрасные люди», – написала она.