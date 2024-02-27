Будьте на готове: врачи объяснили малоизвестную особенность алкоголя

«Алкоголь определенно вызывает испражнения - и это неудивительно. Это нормальная реакция организма на алкоголь», - заявила сертифицированный гастроэнтеролог Сунана Сохи, пишет Unian.

Алкоголь - влияние на пищеварение

Как объяснил сертифицированный гастроэнтеролог Джеймс Х. Табибиан, алкоголь является раздражителем системы желудочно-кишечного тракта и может вызвать воспаление слизистой оболочки.

«Это, в свою очередь, нарушает нормальные функции системы желудочно-кишечного тракта, которые регулируют работу кишечника», - сказал он.

В частности, алкоголь увеличивает перистальтику кишечника. По словам специалистов, поскольку ваше тело пытается быстро вывести алкоголь, толстой кишке буквально не хватает времени для выполнения своей работы, добавила гастроэнтеролог Лорен Блайх.

В связи с этим случаи диареи из-за употребления алкоголя нередкие. Кроме того, некоторые люди могут страдать и от запоров после спиртного.

По словам доктора Сохи, алкоголь подавляет секрецию вазопрессина, гормона, который регулирует способность организма удерживать воду: «Именно из-за этого алкоголь заставляет выводить всю воду из организма, из-за чего он обезвоживается, и возникает запор».

Также указывается, что при хроническом употреблении алкоголя возникают дополнительные, часто более серьезные последствия для желудочно-кишечного тракта.