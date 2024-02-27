После «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, Анна Асти уехала в теплые края. На новогоднем концерте в подмосковной Барвихе певицу заменили Клавой Кокой. Теперь же под угрозой срыва ее весенний гастрольный тур, пишет Womanhit.
Весенний гастрольный тур певицы Анны Асти под угрозой срыва: отмена по всей России
Все это время Анна вместе с мужем наслаждается теплым морем и горячим песком. Супруги решили переждать зиму в тропиках. В России между тем, по данным Mash, отменяют концерты звезды в разных городах.
Уже известно, что Асти не сможет выступить в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Фанаты массово сдают билеты.