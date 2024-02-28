ГОРОСКОП НА 28 ФЕВРАЛЯ ⟩ Овнов ждет беспокойный день, а Скорпионам не стоит поддаваться на провокации

Рак

Подумайте о том, что хотели бы изменить в своей жизни. Не исключено, что вы поймете: сделать это гораздо проще, чем казалось раньше. Сделать первые шаги можно прямо сейчас. Вас наверняка поддержат люди, от которых многое зависит. Будет шанс восстановить старые дружеские связи. Вероятны какие-то удачные совпадения, необычные события, которые станут для вас источником вдохновения. Можно покупать необычные, экстравагантные вещи. Они долго будут радовать и вас и ваших близких. Вторая половина дня подходит для небольших поездок.

Лев

Не рассчитывайте на то, что все планы удастся осуществить легко. Скорее все будет наоборот: придется потрудиться. Хорошо, что рядом есть надежные помощники; они охотно возьмут на себя часть ваших забот. Середина дня порадует новостями, которых вы давно ждали. Появляются новые задачи. Решая их, вы многому научитесь, увидите привычные вещи в ином свете. Многие Львы смогут реализовать идею, которая прежде казалось слишком смелой. Все получится отлично! Конец дня радует приятными сюрпризами, в том числе романтическими.

Дева