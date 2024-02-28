Не спешите. Первая половина дня может быть непростой, особенно для тех, кто привык быстро добиваться цели. Нужно терпение. Даже для осуществления простых планов порой требуется больше времени, чем вы ожидали. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 28 ФЕВРАЛЯ ⟩ Овнов ждет беспокойный день, а Скорпионам не стоит поддаваться на провокации
Становится ясно, как лучше действовать, и тут даже самые медлительные люди ни минуты не теряют напрасно. Вторая половина дня благоприятна для общения. Те, кто прежде то и дело спорил, находят общий язык, спокойно и конструктивно обсуждают общие планы. Могут помириться влюбленные, которые были в ссоре.
Овен
Беспокойный день, полный приятных сюрпризов и вдохновляющих событий. Прислушивайтесь к интуиции: она подсказывает, что нужно предпринять сегодня, а что стоит отложить на потом. Вероятны перемены в профессиональной сфере. У некоторых Овнов появятся отличные идеи, касающиеся работы и развития карьеры. Не исключено, что появится возможность сосредоточиться на деле, которое давно вас интересовало. Окружающие заинтересуются вашими успехами, кто-то наверняка захочет познакомиться поближе.
Телец
Вы часто оказываетесь в центре внимания, вызываете всеобщий интерес, почти не прикладывая для этого усилий. Многим нравится обсуждать ваши поступки; постарайтесь не давать поводов для слухов и сплетен. Нежелательно делиться непроверенной информацией, а также рассказывать о своих идеях всем подряд. Вероятны необычные встречи. Судьба как будто специально посылает вам людей, у которых можно многому научиться. Вечер порадует приятными домашними событиями. Возможны неожиданные визиты, которым вы будете очень рады.
Близнецы
Не все пойдет по плану, но огорчаться вы не станете. Принимать решения на ходу вам не впервой, смелые эксперименты часто оказываются удачными. Внимательно смотрите по сторонам; вы многому можете научиться на чужих ошибках. Не исключены неожиданные предложения, часто они касаются работы над какими-то долгосрочными проектами и связаны с большой ответственностью. Гармонично складываются личные отношения. Близкие люди часто понимают вас с полуслова и охотно помогают во всем. Вероятны романтические сюрпризы.
Рак
Подумайте о том, что хотели бы изменить в своей жизни. Не исключено, что вы поймете: сделать это гораздо проще, чем казалось раньше. Сделать первые шаги можно прямо сейчас. Вас наверняка поддержат люди, от которых многое зависит. Будет шанс восстановить старые дружеские связи. Вероятны какие-то удачные совпадения, необычные события, которые станут для вас источником вдохновения. Можно покупать необычные, экстравагантные вещи. Они долго будут радовать и вас и ваших близких. Вторая половина дня подходит для небольших поездок.
Лев
Не рассчитывайте на то, что все планы удастся осуществить легко. Скорее все будет наоборот: придется потрудиться. Хорошо, что рядом есть надежные помощники; они охотно возьмут на себя часть ваших забот. Середина дня порадует новостями, которых вы давно ждали. Появляются новые задачи. Решая их, вы многому научитесь, увидите привычные вещи в ином свете. Многие Львы смогут реализовать идею, которая прежде казалось слишком смелой. Все получится отлично! Конец дня радует приятными сюрпризами, в том числе романтическими.
Дева
Не все дается легко, но вас это ничуть не смущает. Надо трудиться? Вы готовы. На пути возникли преграды? Вы знаете, как их преодолеть. Вашей энергии можно позавидовать, как и настойчивости, благодаря которой вы сегодня добиваетесь самых важных целей. Ваши успехи восхищают окружающих. Хотя дел будет много, наверняка останется время для того, чтобы пообщаться с друзьями. Это подходящий день для того, чтобы отправляться в поездки в хорошей компании: все получат массу позитивных эмоций. Не исключены приятные знакомства в пути.
Весы
Первых успехов вы добьетесь уже утром. Не останавливайтесь на достигнутом! Это очень благоприятный день и стоит использовать все возможности, которые он открывает. Можно исправить старые ошибки, наладить отношения с теми, с кем вы недавно поссорились. Интуиция подскажет, как изменить планы, чтобы осуществить их удалось в ближайшее время. Вся вторая половина дня подходит для решения финансовых вопросов. Возможны выгодные сделки и удачные покупки. Это время благоприятно и для того, чтобы обдумать рабочие планы.
Скорпион
Сохраняйте самообладание и не поддавайтесь на провокации. Желающих вывести вас из равновесия сегодня будет особенно много. Кто-то делает это нарочно, кто-то идет на поводу у эмоций. Вы же должны оставаться рассудительными и спокойными, тогда никаких трудностей не возникнет. Много времени отнимают дела, требующие сосредоточенности и внимания к мелким деталям. Справившись с ними, вы почувствуете, что устали. К счастью, будет возможность расслабиться, занявшись чем-то простым и интересным. Близкие порадуют хорошими новостями.
Стрелец
Вам во многом везет. Старайтесь внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции: они ведут вас к цели, помогают избежать ошибок и быстро добиться нужных результатов. Успехов в делах добьются те, кто готов не только действовать в одиночку, но и брать на себя ответственность за действия целой команды. Ваши лидерские качества сегодня проявляются очень ярко, многие готовы следовать за вами. День благоприятен с точки зрения романтических отношений. Общение с любимым человеком окрыляет. Находится масса тем для разговора и дел, интересных обоим.
Козерог
Прислушивайтесь к советам, которые дают старые знакомые. Есть шанс получить очень полезную рекомендацию и воспользоваться ею немедленно. Можно также обращаться к собственному опыту: складываются ситуации, похожие на те, в которых вы уже оказывались раньше. У многих Козерогов будет возможность завершить дела, отнявшие немало сил. Вы почувствуете себя гораздо свободнее, справившись с ними. Полезно будет сменить обстановку. Не упустите возможность побывать в интересных местах, заняться чем-то новым. Вероятны успехи в учебе.
Водолей
День приносит интересные предложения. Прежде, чем давать какой-то определенный ответ, соберите как можно больше информации. К сожалению, есть опасность, что от вас пытаются утаить что-то. Старайтесь верно оценивать собственные силы; это поможет избежать обязательств, которые будет трудно выполнить. День благоприятен для влюбленных Водолеев. Легко догадаться о желаниях любимого человека; часто вам удается сделать так, чтобы они сбылись. Возможны денежные поступления из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное.
Рыбы
Лучше ничего не откладывать надолго. Первая половина дня благоприятна, стоит этим воспользоваться для достижения давно поставленных целей. Вы сами способны добиться многого, а при поддержке окружающих можете осуществить самые смелые замыслы. Позже наступит время, подходящее для того, чтобы отдыхать, развлекаться и радовать близких. Со всем этим вы тоже отлично справитесь. Можно покупать какие-то полезные вещи для дома: например, мебель или бытовую технику. Вы безошибочно выбираете то, что будет долго радовать, и не тратите слишком много.