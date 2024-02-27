«Жаль, но ничего не понятно»: реклама на русском языке у известного магазина электроники расстроила покупателя

Фотография, размещенная перед магазином электроники Klick, появилась в социальной сети Reddit в воскресенье. Примечателен тот факт, что рекламный плакат перед магазином на русском языке. Член правления Klick Кайре Койк рассказала, что компания чередует русскоязычную рекламу с эстоноязычной в Йыхви, Нарве и Мустакиви.