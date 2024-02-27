Фотография, размещенная перед магазином электроники Klick, появилась в социальной сети Reddit в воскресенье. Примечателен тот факт, что рекламный плакат перед магазином на русском языке. Член правления Klick Кайре Койк рассказала, что компания чередует русскоязычную рекламу с эстоноязычной в Йыхви, Нарве и Мустакиви.
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«Жаль, но ничего не понятно»: реклама на русском языке у известного магазина электроники расстроила покупателя
Рекламный плакат перед магазином Klick предлагает купить электронику по хорошим ценам. Прохожий обратил внимание, что рекламный плакат перед эстонским магазином был на русском языке, хотя по закону реклама должна быть на эстонском языке.