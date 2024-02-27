Работа идет в гору? СМИ узнали о прошлогодних доходах Меладзе

При этом Константин щедро делится заработанными деньгами с другими людьми.

Так, на прошлой неделе эксдружина певца Вера Брежнева неожиданно обратилась к своему бывшему мужу, композитору Константину Меладзе со сцены.

Так, 21 февраля она отыграла концерт в столице Азербайджана Баку, исполнив свои старые хиты, правда, на русском, а также некоторые треки группы «ВИА Гра».

Оказалось, что это ей разрешил сделать Константин Меладзе. Поэтому артистка поблагодарила бывшего мужа за предоставленную возможность исполнять хиты, говорится в сюжете ТСН.

«Хочу, конечно же, сказать огромное спасибо автору большинства этих песен, который на протяжении многих лет создавал эти хиты. Это Константин Меладзе, без которого этих песен просто не было бы» , – прямо со сцены сказала певица.

Похоже, слова Веры Брежнева о том, что они с Константином Меладзе действительно разошлись на положительной ноте и без скандалов, соответствуют действительности. Кроме того, Константин сделал экс-жене подарок, позволив гастролировать со своими золотыми хитами.