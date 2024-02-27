Мужчина хотел завести себе домашнее животное, но вмешалась полиция, и теперь ему грозит тюремный срок

Когда полицейские в Вайхерово получили экстренный звонок о человеке, пытающемся вывести коня на верхний этаж местного жилого дома, они подумали, что это шутка. Однако мужчина на другом конце линии не смеялся. Он настаивал на том, что на лестнице подъезда стоит взрослая лошадь, пишет Radio Gdansk.

Полиция неохотно отправила команду на расследование, но они были в шоке, обнаружив, что история правдива. Там на самом деле был конь и мужчина, который спорил с недовольными соседями, пытавшимися его остановить.

Позже офицеры узнали, что неназванный житель украл животное и попытался спрятать его. Очевидно, он не думал, насколько заметна эта операция, или как он будет содержать коня в своей квартире с двумя спальнями, если животному удастся пройти через входную дверь.

Полиция вернула неповрежденное животное владельцу, уже сообщившему о похищении.

Что касается 19-летнего гения, его обвинили в воровстве. Мужчине светит до пяти лет за решеткой.