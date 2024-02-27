В середине января стало известно, что для выхода из зоны самообслуживания в магазине Sikupill Prisma теперь необходимо использовать чек о покупке. Но эта система вызвала вопросы у некоторых клиентов торгового центра.
«Нужно привыкнуть»: нововведение в таллиннском гипермаркете Prisma вызывает вопросы у клиентов
18 января Rus.Postimees писал, что сложившаяся экономическая ситуация привела к увеличению количества краж в магазинах. Чтобы эффективнее выявлять попытки краж, Prisma внедрила новое решение безопасности. С 17 января 2024 года для выхода из зоны самообслуживания Sikupilli Prisma все покупатели должны отсканировать штрих-код на чеке о покупке слева от ворот выхода, лишь после этого они откроются. Охранник вмешивается для дополнительной проверки, если система дает соответствующий сигнал.
Однако некоторые клиенты торгового центра не совсем довольны такой системой, потому что, по их мнению, она работает неидеально.
Житель Таллинна Алексей рассказал, что недавно делал покупки в Sikupilli Prisma и решил оплатить их в кассе самообслуживания. Так как он не частый клиент этого торгового центра, он не знал о новой системе выхода из отдела касс самообслуживания и выкинул чек сразу около кассы. Когда он увидел очередь на выход, то не сразу понял, что происходит.
«Мне просто повезло, что я догадался прошмыгнуть за предыдущим покупателем, который пробил чек на выходе, но вопросов ко мне ни у кого не возникло. Зачем же тогда эта система, если вот так может выйти оттуда и человек, не заплативший за товар?» - спрашивает Алексей.
Другая клиентка Ирина тоже недавно закупалась продуктами и товарами первой необходимости в столичном торговом центре и тоже оплачивала покупки в кассе самообслуживания.
«Я набрала много, в итоге было три пакета, чек кинула в один из них. Подойдя к выходу из зоны касс самообслуживания, я увидела ворота и тут до меня дошло, что чек где-то в глубине одного из пакетов. Пока я его искала, собралась очередь, люди очень недовольно на меня смотрели, поэтому я отошла в сторону и продолжила поиски», - говорит Ирина.
Лишь после долгих поисков Ирина нашла свой чек и вышла из зоны касс самообслуживания. Ирина отмечает, что сама система ее не смущает, ведь она используется во многих городах Европы. «Но подход странный. Они ввели новую систему, при этом там нет человека, который бы следил за выходом покупателей, чтобы приучить их к новой системе и напоминал бы о необходимости взять чек и держать его в руках до выхода», - говорит покупательница.
Мы обратились в Prisma Peremarket AS, чтобы узнать, что делать человеку, если он не взял или выкинул чек сразу у кассы; есть ли планы по усовершенствованию системы, например, установить несколько ворот для выхода из зоны касс самообслуживания и появится ли такая же система в других магазинах сети.
Руководитель отдела по работе с клиентами Sikupilli Prisma Марина Чернышова говорит, что продуктовые магазины по всему миру ищут различные решения для предотвращения попыток краж, поэтому подобные ворота безопасности уже используются, например, в Скандинавии.
«Основной упор делается на предотвращение краж, а это значит, что мы стараемся сделать это действие как можно более неудобным. Пилотный проект ворот безопасности в Sikupilli Prisma проходит успешно. Конечно, к любому новшеству нужно немного привыкнуть, но мы убедились, что ворота не повлияли на покупательский опыт. Очереди иногда возникают в часы пик, поскольку покупатели не знают, что для сканирования чека им не нужно ждать, пока предыдущий покупатель выйдет. Чек можно отсканировать, пока ворота еще открыты для предыдущего покупателя. Мы обязательно постараемся больше рассказывать об этом, чтобы сократить время, затрачиваемое покупателями», - отмечает Чернышова.
Представитель Prisma добавляет, что в зоне касс самообслуживания появились стикеры с напоминанием о необходимости сохранять чек до выхода из магазина. «Но не стоит из-за этого беспокоиться. Все еще иногда случается, что чек автоматически оказывается на дне пакета под продуктами и его трудно потом найти. В этом случае сотрудник Prisma откроет ворота безопасности», - говорит руководитель отдела по работе с клиентами Sikupilli Prisma.
По словам Чернышовой, по результатам пилотного проекта в Sikupilli Prisma они будут решать, стоит ли внедрять его в других магазинах сети.
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