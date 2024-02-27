«Нужно привыкнуть»: нововведение в таллиннском гипермаркете Prisma вызывает вопросы у клиентов

«Я набрала много, в итоге было три пакета, чек кинула в один из них. Подойдя к выходу из зоны касс самообслуживания, я увидела ворота и тут до меня дошло, что чек где-то в глубине одного из пакетов. Пока я его искала, собралась очередь, люди очень недовольно на меня смотрели, поэтому я отошла в сторону и продолжила поиски», - говорит Ирина.

Лишь после долгих поисков Ирина нашла свой чек и вышла из зоны касс самообслуживания. Ирина отмечает, что сама система ее не смущает, ведь она используется во многих городах Европы. «Но подход странный. Они ввели новую систему, при этом там нет человека, который бы следил за выходом покупателей, чтобы приучить их к новой системе и напоминал бы о необходимости взять чек и держать его в руках до выхода», - говорит покупательница.

Мы обратились в Prisma Peremarket AS, чтобы узнать, что делать человеку, если он не взял или выкинул чек сразу у кассы; есть ли планы по усовершенствованию системы, например, установить несколько ворот для выхода из зоны касс самообслуживания и появится ли такая же система в других магазинах сети.