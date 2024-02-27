В субботу, 24 февраля, по всей Эстонии проходили различные мероприятия в честь Дня независимости, но самые сливки, естественно, достались жителям и гостям столицы. В таллиннском клубе Paparazzi прошла яркая вечеринка «День ЗАВИСНЕМости!». Смотрите Яркую галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В самом центре Таллинна ярко отметили День независимости Эстонии
Лучшие хиты для гостей вечеринки включал DJ Alex Shes, развлекали публику танцовщицы Aniramas Show, бармены показали, что смешивать можно любые напитки, а конфети, ледяные фонтаны и лазерное шоу добавили вечеру феерии!