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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В самом центре Таллинна ярко отметили День независимости Эстонии

Limon.ee
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В субботу, 24 февраля, по всей Эстонии проходили различные мероприятия в честь Дня независимости, но самые сливки, естественно, достались жителям и гостям столицы. В таллиннском клубе Paparazzi прошла яркая вечеринка «День ЗАВИСНЕМости!». Смотрите Яркую галерею!

Лучшие хиты для гостей вечеринки включал DJ Alex Shes, развлекали публику танцовщицы Aniramas Show, бармены показали, что смешивать можно любые напитки, а конфети, ледяные фонтаны и лазерное шоу добавили вечеру феерии!

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