ФОТО ⟩ Певица LOBODA украсила глянец своими чувственными фотографиями: одна из обложек – Эстония

В преддверии премьеры англоязычной версии сингла «MENTOR» LOBODA украсила собой три обложки весеннего номера L`Officiel Baltic. Глянец с изображением певицы вышел в Эстонии, а также двумя версиями в Латвии.

LOBODA на эстонской обложке. Фото: Пресс-служба LOBODA

Съемки фотосессии прошли в творческом пространстве Ola Foundation, созданном Илзе и Улдисом Пиленсом в Риге.

В процессе принимала активное участие креативная команда издания. Арт-директором фотосета выступила главный редактор журнала L`Officiel Baltic Лига Земтуре.

В эксклюзивном интервью журналу LOBODA рассказала о подготовке к новому проекту – синглу под названием «IMYA», премьера которого состоится уже в марте.

«Этот релиз для меня очень долгожданный. Композиция «IMYA» создавалась в 2021 году, и мы должны были ее выпустить 26 февраля 2022 года. Эта песня о страсти, импульсе, о неведомой безымянной силе, которая охватывает людей», – рассказала LOBODA в интервью.

LOBODA Фото: Пресс-служба LOBODA

Также LOBODA впервые раскрыла карты, поделившись подробностями нового масштабного шоу в честь 20-летия творческой карьеры. О закулисных деталях подготовки, сюрпризах для поклонников и уникальном концепте шоу певица рассказала на страницах журнала.

Не обошлось и без личных размышлений артистки. LOBODA поделилась откровенными мыслями на тему любви, роли женщины в современном мире и материнстве.