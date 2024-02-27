«Там стоит умопомрачительная вонь. Как можно позволять людям работать там?», - спрашивает жительница столицы, посетившая магазин Jysk в центре Kristiine в понедельник, спустя почти неделю после пожара. Управляющий центром говорит, что, к сожалению, устранить неприятный запах раз и навсегда не удастся до тех пор, пока не будут ликвидированы все последствия пожара. «Каждый арендатор сам решает, оставлять ли магазин открытым, основываясь на оценке своих сотрудников», - добавляет он.
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Посетители центра Kristiine жалуются на запах гари: работы по устранению последствий пожара продолжаются
В среду на прошлой неделе загорелся склад мебельного магазина в центре Kristiine. Поскольку дым распространился и на служебные помещения центра, на следующий день в торговом центре все еще ощущался сильный запах.