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Посетители центра Kristiine жалуются на запах гари: работы по устранению последствий пожара продолжаются

Кетлин Крузе Геттер Трумси
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Фото: Konstantin Sednev

«Там стоит умопомрачительная вонь. Как можно позволять людям работать там?», - спрашивает жительница столицы, посетившая магазин Jysk в центре Kristiine в понедельник, спустя почти неделю после пожара. Управляющий центром говорит, что, к сожалению, устранить неприятный запах раз и навсегда не удастся до тех пор, пока не будут ликвидированы все последствия пожара. «Каждый арендатор сам решает, оставлять ли магазин открытым, основываясь на оценке своих сотрудников», - добавляет он.

В среду на прошлой неделе загорелся склад мебельного магазина в центре Kristiine. Поскольку дым распространился и на служебные помещения центра, на следующий день в торговом центре все еще ощущался сильный запах.

Неприятный запах не исчез и по сей день, особенно страдает магазин Jysk.

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