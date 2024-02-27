«Если вы собираетесь жать руку президенту, разумно продумать свой наряд, потому что по ходу вечера вы можете оказаться на сцене в качестве бэк-танцора вместе с рэпером Nublu», – написал Свен Миксер и поделился веселыми кадрами на вечеринке после празднования Дня Республики.
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ВИДЕО ⟩ «Им это больше идет, чем управление страной!» Политики поделили сцену с рэпером nublu, выступавшим на вечеринке после президентского приема
В субботу после приема президента в театрально-концертном зале Эстония прошла весеринка в Kultuurikatel, где на сцену вышел рэпер nublu.