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ВИДЕО ⟩ «Им это больше идет, чем управление страной!» Политики поделили сцену с рэпером nublu, выступавшим на вечеринке после президентского приема

Limon.ee
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Политики на одной сцене с рэпером nublu.
Политики на одной сцене с рэпером nublu. Фото: PS Music Agency / Rauno Liivand

«Если вы собираетесь жать руку президенту, разумно продумать свой наряд, потому что по ходу вечера вы можете оказаться на сцене в качестве бэк-танцора вместе с рэпером Nublu», – написал Свен Миксер и поделился веселыми кадрами на вечеринке после празднования Дня Республики.

В субботу после приема президента в театрально-концертном зале Эстония прошла весеринка в Kultuurikatel, где на сцену вышел рэпер nublu.

Ряд министров и государственных деятелей также отметились там. Во время выступления nublu на сцене, среди прочих, вышли спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр иностранных дел Маргус Цахкна, депутат Европейского парламента Свен Миксер и генеральный прокурор Андрес Пармас.

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