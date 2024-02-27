ВИДЕО ⟩ «Им это больше идет, чем управление страной!» Политики поделили сцену с рэпером nublu, выступавшим на вечеринке после президентского приема

«Если вы собираетесь жать руку президенту, разумно продумать свой наряд, потому что по ходу вечера вы можете оказаться на сцене в качестве бэк-танцора вместе с рэпером Nublu», – написал Свен Миксер и поделился веселыми кадрами на вечеринке после празднования Дня Республики.