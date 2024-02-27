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ФОТО ⟩ «Новое» лицо известного охотника за талантами шокировало фанатов

Limon.ee
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Саймон Коуэлл
Саймон Коуэлл Фото: Faye Sadou / MPI / Capital Pictures / Scanpix

Саймон Коуэлл, известный многими из передачи шоу талантов, уже давно привлекает внимание своим лицом. Теперь Коуэлл получил свежие отклики р себе после появления в популярном британском телешоу, ведь все внимание привлекло его «новое» лицо.

Британский охотник за талантами Саймон Коуэлл недавно принял участие в телешоу Saturday Night Takeaway. Однако 64-летний Коуэлл, известный как судья нескольких шоу талантов, в том числе American Idoli, снова заставил своих поклонников взволноваться, сообщает Page Six.

«Серьезно, сколько косметических операций сделал Коуэлл?» – задался вопросом кто-то в X. «У него нет мимики», – добавил другой.

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