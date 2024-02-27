Больной раком король Чарльз III начал подготовку к передаче короны сыну

Как пишет Daily Mirror, планы наследования стали разрабатываться после того, как стало известно о диагнозе короля. Об этом заявил эксперт по британской королевской семье Том Квинн.

По его словам, планирование держат в секрете от младшего сына короля принца Гарри. Недоверие, как утверждается, возникло после медийных интервью Гарри и его нападок на королевскую семью в его мемуарной книге "Запасной".

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи обнаружили у Чарльза III рак во время обследования после операции в связи с увеличением предстательной железы. Король уже начал проходить регулярное лечение, но ему пришлось на время отказаться от публичных обязанностей. Из-за ухудшения состояния короля в Лондон срочно вылетел принц Гарри.