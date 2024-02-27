В США на знаменитом фестивале фильмов ужасов Nevermore был представлен новый фильм Марта Сандера «Dr. Sanderi uneteraapia» (Терапия сна доктора Сандера– прм. ред.), пишет Elu24. Актриса Трийн Леллеп, которая снялась в фильме, рассказала, что фильм был принят зрителями очень тепло. «Нам выделили отдельную комнату отдыха, а так же для нас в ресторанах города все напитки и угощения были бесплатны», – говорит Леллеп.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ «Здесь к нам относились как к звездам»: новый фильм эстонского режиссера был показан на престижном фестивале фильмов ужасов в США
Вечером в день рождения Эстонской Республики был показан фильм Марта Сандера «Терапия сна доктора Сандера». Март Сандер пишет в своем Facebook, что фильм был показан в чудесном зале театра Каролина, построенного в 1926 году.