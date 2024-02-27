Звезда «Форсажа» разочаровал поклонников своим сообщением

По словам Дизеля, не так давно состоялась встреча со сценаристами и всей командой.

«Сказать, что мы невероятно взволнованы перед нашим финалом, – это ничего не сказать», – говорит Вин Дизель.

При этом он отметил, что постоянно думает о зрителях и поблагодарил их.

В завершении Вин Дизель сообщил, что поклонников все-таки ждет величественный финал.

«Этот грандиозный финал – не просто концовка. Это праздник невероятной семьи, которую мы построили вместе», – слова Вин Дизеля.

Режиссером «Форсажа 11» выступит Луи Летерье («Перевозчик»). Он же снял десятую главу. Мировая премьера фильма намечена на 4 апреля 2025 года.

Известно, что картина будет объединена сквозным сюжетом с «Форсаж 10» и «Форсаж: Хоббс и Рейес», где история получит логическое завершение.

Американская медиафраншиза «Форсаж» является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal. Общемировые кассовые сборы всех частей составляют более 7 млрд долларов.

Первый фильм был выпущен в 2001 году.