Мужчина организовал у себя дом престарелых для брошенных хозяевами собак

После смерти любимого пса Вольфганга, погибшего под колесами авто в 2012 году, пенсионер Стив Грейг из Денвера (США) решил начать доброе дело: он забирает из приютов старых обездоленных собак, которым волонтеры не могут найти новых хозяев. Об этом пишет издание ABC News.

По словам Стива, сначала он делал это, чтобы заполнить пустоту после потери домашнего любимца, но со временем уход за брошенными животными стал смыслом его жизни - это приносит мужчине новые эмоции.

«Это не только удивительный опыт, но и очень полезное дело. Каждая собака, которую я приютил, приносит с собой что-то новое, как будто добавляет еще один цвет в мою жизнь», - говорит Грейг.

Пенсионер советует всем, кто задумывается над тем, чтобы взять животное из приюта, обратить внимание именно на взрослых собак. С ними меньше хлопот по сравнению со щенками, которые требуют много сил, энергии и внимания. Старшие псы уже сформированы - со своими привычками и характером.

Стив уверен, что животные, прожившие долгую жизнь, - значительно мудрее, спокойнее и искренне благодарны своему хозяину за заботу.

«В этом так много плюсов! К определенному возрасту собаки, как и люди, становятся лучшей версией себя, и вы получите от них самое лучшее», - убежден американец.

В течение последних 10 лет Грейг забрал к себе домой 11 обездоленных псов. О жизни домашних любимцев американец рассказывает на странице в Instagram, на которую подписалось более одного миллиона пользователей.