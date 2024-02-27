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«50 ОТТЕНКОВ СИНЕГО» ⟩ Модельер Оксана Тандит назвала лучшие наряды президентского приема и указала на ошибки

Светлана Карабут Влада Лаевалинд
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Ханно Певкур с женой.
Ханно Певкур с женой. Фото: Eero Vabamägi

В субботу, 24 февраля, в концертном зале «Эстония» прошел президентский прием по случаю Дня независимости. Эстонский модельер Оксана Тандит составила ТОП лучших образов с грандиозного мероприятия.

Оксана Тандит отмечает, что в большинстве своем гости выглядели достойно. «Видно, что многие готовились и заказали новые наряды у дизайнеров или портных. Если выделить основные тренды нарядов на приеме, то я бы назвала их "Весна идет", "50 оттенков синего", "По второму разу, или новое - это хорошо забытое старое", "Народный костюм или фолк-мотивы" и "Сине-черно-белый или колор-блок"», - делится своими впечатлениями модельер.

В пятерку своих фаворитов она сознательно не включила яркие, контрастные весенние наряды - их итак уже занесли во все топы. «Я выбрала элегантные, уместные, стильные и, что немаловажно, классические луки, наряды, которые можно спокойно надеть и спустя десять лет после этого приема», - говорит Оксана Тандит.

Профессор кафедры растениеводства и биологии растений Университета естественных наук Юло Нийнеметс и его жена судья Трийн Нийнеметс, на которой шикарное белое платье с вышивкой от Катрин Кулдма. К слову, в том же платье Нийнеметс уже посещала президентский прием в 2018 году. 
Профессор кафедры растениеводства и биологии растений Университета естественных наук Юло Нийнеметс и его жена судья Трийн Нийнеметс, на которой шикарное белое платье с вышивкой от Катрин Кулдма. К слову, в том же платье Нийнеметс уже посещала президентский прием в 2018 году. Фото: Eero Vabamägi
Министр культуры Хейди Пурга с супругом Яанусом Рохумаа. Черное бархатное платье от Каролин Куусик, декорированное белым жемчугом, которое, по слухам, деликатно подчеркивает округлившийся животик министра.
Министр культуры Хейди Пурга с супругом Яанусом Рохумаа. Черное бархатное платье от Каролин Куусик, декорированное белым жемчугом, которое, по слухам, деликатно подчеркивает округлившийся животик министра. Фото: Eero Vabamägi
Васильково-синее платье cупруги министра обороны Ханно Певкура Хейли (к сожалению, я не знаю кто автор), которое отлично гармонирует с фраком мужа.
Васильково-синее платье cупруги министра обороны Ханно Певкура Хейли (к сожалению, я не знаю кто автор), которое отлично гармонирует с фраком мужа. Фото: Eero Vabamägi
Черно-белый комплект супруги Рауля Ребане Эпп украшен традиционной вышивкой, характерной для народного эстонского костюма. Этот комплект прекрасно гармонирует с образом мужа.
Черно-белый комплект супруги Рауля Ребане Эпп украшен традиционной вышивкой, характерной для народного эстонского костюма. Этот комплект прекрасно гармонирует с образом мужа. Фото: Eero Vabamägi
Смелый комплект девушки актера Юхана Ульфсака - ассиметричный с использованием разных фактур, но стильный и современный комплект, который хорошо подходит представителям творческих профессий.
Смелый комплект девушки актера Юхана Ульфсака - ассиметричный с использованием разных фактур, но стильный и современный комплект, который хорошо подходит представителям творческих профессий. Фото: Eero Vabamägi

Модные промахи

Модельер Оксана Тандит.
Модельер Оксана Тандит. Фото: Из личного архива

По мнению Оксаны Тандит, важно понимать контекст - кто приглашает, куда, какой дресс-код и этикет мероприятия. Она отмечает основные ошибки:

  1. Изделия из тонкого трикотажа (часто с невнятным принтом) подчеркивает все недостатки фигуры;
  2. Излишне оголенные варианты. Золотое правило - показываем либо плечи/декольте, либо руки, либо спину, либо ноги. Когда все и сразу - то не на годовщине празднования Дня независимости республики...
  3. Длина изделия. Платье по колено, или миди с разрезом - неправильный выбор;
  4. Работа в паре! Если вы с партнером, то желательно продумывать образ для двоих, а именно цвет, форма галстука, мобильный телефон в кармане, нагрудный платок не подходящего цвета, фактуры или непродуманные аксессуары, обувь и украшения могут испортить самый лучший наряд;
  5. Прическа и макияж станет прекрасной инвестицией в качество фотографии! 

Платья Оксаны Тандит на приеме

Модельер рассказала, что в этом году ее команда создала шесть нарядов для приема, но, к сожалению, не всех пригласили, и на приеме мы увидели четыре творения Oksana Tandit.

Огромная радость и удовольствие работать с Юлией Балий - это было четвертое платье для журналиста на прием к президенту от Тандит. «Юлия доверяет профессионалам, при этом точно знает, что ей идет, а что нет. Ассиметричное сине-серебристое платье-корсет из парчи, с открытыми плачами и драпированным хвостом носит кодовое название "павлин" и отлично передает характер Юли. Хвост можно открыть в танце или для привлечения внимания - при этом синее платье с карманами легко превратится в коктейльное, из хвоста мы сделаем новое светлое платье, что еще раз позволит ей всех удивить», - отмечает Оксана.
Огромная радость и удовольствие работать с Юлией Балий - это было четвертое платье для журналиста на прием к президенту от Тандит. «Юлия доверяет профессионалам, при этом точно знает, что ей идет, а что нет. Ассиметричное сине-серебристое платье-корсет из парчи, с открытыми плачами и драпированным хвостом носит кодовое название "павлин" и отлично передает характер Юли. Хвост можно открыть в танце или для привлечения внимания - при этом синее платье с карманами легко превратится в коктейльное, из хвоста мы сделаем новое светлое платье, что еще раз позволит ей всех удивить», - отмечает Оксана. Фото: Aron Urb
«Для основательницы Funderbeam Кайди Руусалепп мы выбрали королевский бархат на хлопковой основе антрацитового (темно-серого) оттенка - элегантная лодочка, ассиметричная юбка со складками и контрастной серой подкладкой. Это платье также укоротим, в комплекте с жакетом будет практичное платье для праздничных выходов», - говорит модельер.
«Для основательницы Funderbeam Кайди Руусалепп мы выбрали королевский бархат на хлопковой основе антрацитового (темно-серого) оттенка - элегантная лодочка, ассиметричная юбка со складками и контрастной серой подкладкой. Это платье также укоротим, в комплекте с жакетом будет практичное платье для праздничных выходов», - говорит модельер. Фото: Eero Vabamägi
«Нелегко создавать наряды для плюс-сайз моделей, но это вызов, достойный дизайнера! Прием колор-блок и геометрическая игра с пропорциями помогли визуально уменьшить фигуру члена Таллиннского городского собрания Ынне Пиллак. Ну и мое любимое сочетание мужского и женского в одном наряде - интерпретация смокинга с галстуком в сочетании с бодрящим и женственным лаймом - плотный двойной креп. В результате стильный и практичный лук, который мы также планируем укоротить», - объясняет Тандит.
«Нелегко создавать наряды для плюс-сайз моделей, но это вызов, достойный дизайнера! Прием колор-блок и геометрическая игра с пропорциями помогли визуально уменьшить фигуру члена Таллиннского городского собрания Ынне Пиллак. Ну и мое любимое сочетание мужского и женского в одном наряде - интерпретация смокинга с галстуком в сочетании с бодрящим и женственным лаймом - плотный двойной креп. В результате стильный и практичный лук, который мы также планируем укоротить», - объясняет Тандит. Фото: Eero Vabamägi
Светлана Владимирова, директор Славянской основной школы Кохтла-Ярве, впервые обратилась к Оксане Тандит. «Так как она блондинка, первая идея, что пришла в голову - фуксия. Так как она директор школы, то консервативный, лаконичный силуэт - идеальный вариант для нее. Нюансы - это шелковые детали: воротник и манжеты в тон и золотые украшения, а брошь в форме колоса (дизайн Татьяны Поляковой) оказалась вишенкой на торте», - говорит модельер Оксана Тандит.
Светлана Владимирова, директор Славянской основной школы Кохтла-Ярве, впервые обратилась к Оксане Тандит. «Так как она блондинка, первая идея, что пришла в голову - фуксия. Так как она директор школы, то консервативный, лаконичный силуэт - идеальный вариант для нее. Нюансы - это шелковые детали: воротник и манжеты в тон и золотые украшения, а брошь в форме колоса (дизайн Татьяны Поляковой) оказалась вишенкой на торте», - говорит модельер Оксана Тандит. Фото: Aron Urb
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