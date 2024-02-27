«50 ОТТЕНКОВ СИНЕГО» ⟩ Модельер Оксана Тандит назвала лучшие наряды президентского приема и указала на ошибки

В субботу, 24 февраля, в концертном зале «Эстония» прошел президентский прием по случаю Дня независимости. Эстонский модельер Оксана Тандит составила ТОП лучших образов с грандиозного мероприятия.
Оксана Тандит отмечает, что в большинстве своем гости выглядели достойно. «Видно, что многие готовились и заказали новые наряды у дизайнеров или портных. Если выделить основные тренды нарядов на приеме, то я бы назвала их "Весна идет", "50 оттенков синего", "По второму разу, или новое - это хорошо забытое старое", "Народный костюм или фолк-мотивы" и "Сине-черно-белый или колор-блок"», - делится своими впечатлениями модельер.
В пятерку своих фаворитов она сознательно не включила яркие, контрастные весенние наряды - их итак уже занесли во все топы. «Я выбрала элегантные, уместные, стильные и, что немаловажно, классические луки, наряды, которые можно спокойно надеть и спустя десять лет после этого приема», - говорит Оксана Тандит.
Модные промахи
По мнению Оксаны Тандит, важно понимать контекст - кто приглашает, куда, какой дресс-код и этикет мероприятия. Она отмечает основные ошибки:
Изделия из тонкого трикотажа (часто с невнятным принтом) подчеркивает все недостатки фигуры;
Излишне оголенные варианты. Золотое правило - показываем либо плечи/декольте, либо руки, либо спину, либо ноги. Когда все и сразу - то не на годовщине празднования Дня независимости республики...
Длина изделия. Платье по колено, или миди с разрезом - неправильный выбор;
Работа в паре! Если вы с партнером, то желательно продумывать образ для двоих, а именно цвет, форма галстука, мобильный телефон в кармане, нагрудный платок не подходящего цвета, фактуры или непродуманные аксессуары, обувь и украшения могут испортить самый лучший наряд;
Прическа и макияж станет прекрасной инвестицией в качество фотографии!
Платья Оксаны Тандит на приеме
Модельер рассказала, что в этом году ее команда создала шесть нарядов для приема, но, к сожалению, не всех пригласили, и на приеме мы увидели четыре творения Oksana Tandit.