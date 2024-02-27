«50 ОТТЕНКОВ СИНЕГО» ⟩ Модельер Оксана Тандит назвала лучшие наряды президентского приема и указала на ошибки

Огромная радость и удовольствие работать с Юлией Балий - это было четвертое платье для журналиста на прием к президенту от Тандит. «Юлия доверяет профессионалам, при этом точно знает, что ей идет, а что нет. Ассиметричное сине-серебристое платье-корсет из парчи, с открытыми плачами и драпированным хвостом носит кодовое название "павлин" и отлично передает характер Юли. Хвост можно открыть в танце или для привлечения внимания - при этом синее платье с карманами легко превратится в коктейльное, из хвоста мы сделаем новое светлое платье, что еще раз позволит ей всех удивить», - отмечает Оксана.

Фото: Aron Urb