«Предал королеву»: Дональд Трамп угрожает депортировать принца Гарри

Бывший президент США Дональд Трамп угрожает депортировать принца Гарри из страны, если его переизберут на второй срок. Об этом пишет Express.

Американский политик выступил на конференции CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, за несколько минут до появления перед переполненной аудиторией консерваторов, которые ждали его несколько часов.

Трамп отметил, что всерьез возьмется за вопрос иммигрантов и «не будет защищать», как Джо Байден, младшего сына британского короля.

Его комментарии появились через сутки после того, как принц Гарри предстал перед судом относительно того, не солгал ли он в иммиграционных документах в США об употреблении наркотиков, в чем герцог признался в своих мемуарах «Запасной».

Фонд Heritage Foundation подал судебный иск против Департамента внутренней безопасности Джо Байдена. Они утверждают, что согласно иммиграционному законодательству США доказательства прошлого употребления наркотиков могут быть использованы как основание для отказа в визе.

Бывший американский президент сказал, что он зол на администрацию Байдена за то, что она «защищает Гарри», сохраняя конфиденциальность его иммиграционного заявления.

«Я бы не защищал его. Он предал королеву. Это непростительно», - отметил Трамп.

Политик также считает, что королевская семья была «слишком милостивой» к герцогу Сассекскому после того, «что он сделал».