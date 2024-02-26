Умер глава британской ветви семьи Ротшильд, одной из самых богатых и влиятельных в мире

«Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям», - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Причины смерти не сообщаются. Уточняется, что лорд Джейкоб будет похоронен в соответствии с еврейским обычаем, церемония прощания будет носить частный характер.

Семья Ротшильд - европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, они считаются одной из самых богатых и влиятельных семей в мире. Из британской ветви династии происходит муж Никки Хилтон Джеймс Ротшильд. Основная деятельность семьи - банковская сфера, также её члены являются владельцами множества виноградников, отельного бизнеса и многого другого. Общее состояние семьи в 2012 году оценивалось в 1,7 триллиона долларов США, хотя состояние ни одного из членов семьи не превышает 1 миллиарда долларов.

Лорд Джейкоб - четвертый барон Ротшильд - начал карьеру в семейном банке в 1963 году, а позже вошёл в число создателей Группы страховых компаний. В 2002 году получил орден «За заслуги», который ему вручила королева Елизавета II, а в 2020 году стал командором Королевского Викторианского ордена. Он был председателем RIT Capital Partners, одного из крупнейших инвестиционных фондов (стоимость его активов составляет приблизительно 2 миллиарда фунтов стерлингов).