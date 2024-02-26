Умер британский финансист, глава лондонской ветки семейства Ротшильд, лорд Джейкоб Ротшильд. Об этом сообщается на странице поместья Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов. Ему было 87 лет.
Умер глава британской ветви семьи Ротшильд, одной из самых богатых и влиятельных в мире
«Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям», - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Причины смерти не сообщаются. Уточняется, что лорд Джейкоб будет похоронен в соответствии с еврейским обычаем, церемония прощания будет носить частный характер.
Семья Ротшильд - европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, они считаются одной из самых богатых и влиятельных семей в мире. Из британской ветви династии происходит муж Никки Хилтон Джеймс Ротшильд. Основная деятельность семьи - банковская сфера, также её члены являются владельцами множества виноградников, отельного бизнеса и многого другого. Общее состояние семьи в 2012 году оценивалось в 1,7 триллиона долларов США, хотя состояние ни одного из членов семьи не превышает 1 миллиарда долларов.
Лорд Джейкоб - четвертый барон Ротшильд - начал карьеру в семейном банке в 1963 году, а позже вошёл в число создателей Группы страховых компаний. В 2002 году получил орден «За заслуги», который ему вручила королева Елизавета II, а в 2020 году стал командором Королевского Викторианского ордена. Он был председателем RIT Capital Partners, одного из крупнейших инвестиционных фондов (стоимость его активов составляет приблизительно 2 миллиарда фунтов стерлингов).