ФОТО ⟩ Известная эстонская певица впервые стала матерью

В понедельник, 26 февраля, певица Хелен Адамсон объявила в социальных сетях, что она стала матерью!

«Наша новая жизнь началась!» - написала Хелен в подписи к посту. Имя новорожденной девочки певица пока не раскрывает.

Отцом ребенка Хелен является Рене Лыхмус, который впервые был замечен с певицей на Таллиннской неделе моды осенью 2019 года.

Хелен объявила о своей беременности в октябре. Поделившись с миром радостной новостью, Хелен подробно рассказала Elu24 о своей беременности и о том, что ей пришлось пережить во время нее.

Певица сразу призналась, что для нее беременность прошла довольно легко. «У меня не было тошноты, в первом триместре минимально, - призналась Хелен, добавив, - В основном я проспала все лето, но все равно очень уставала».

В середине лета Хелен также путешествовала, но не на самолете, а на машине: «Я много спала в машине. Когда я хотела что-то сделать, потренироваться, у меня просто не было сил. Если говорить об энергии, то были периоды, когда я очень уставала».

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