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СЛОЖНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ⟩ Заключенные Таллиннской тюрьмы недовольны услугами тюремного магазина

Кристийна Рейманд
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Фото: Teele Toova

«Если я хочу заказать только одну пачку кофе Paulig, это стоит шесть евро. А ведь еще есть плата за доставку, которая составляет четыре евро плюс налог с оборота!», - жалуется житель таллиннской тюрьмы.

Ахто (имя изменено, известно редакции), отбывающий наказание за решеткой в Таллиннской тюрьме, говорит, что не хочет делать себе имя, но считает, что проблема поставок товаров в тюрьму заслуживает более широкого внимания.

«Я ознакомился с тендерной документацией, и в ней указаны условия тендера, которые нынешний поставщик не выполняет», - говорит он. Нарушение условий контракта, по его словам, заключается в том, что взимается курьерская плата, превышающая установленный законом лимит.

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