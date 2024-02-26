«Если я хочу заказать только одну пачку кофе Paulig, это стоит шесть евро. А ведь еще есть плата за доставку, которая составляет четыре евро плюс налог с оборота!», - жалуется житель таллиннской тюрьмы.
Для подписчиков
СЛОЖНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ⟩ Заключенные Таллиннской тюрьмы недовольны услугами тюремного магазина
Ахто (имя изменено, известно редакции), отбывающий наказание за решеткой в Таллиннской тюрьме, говорит, что не хочет делать себе имя, но считает, что проблема поставок товаров в тюрьму заслуживает более широкого внимания.