СЛОЖНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ⟩ Заключенные Таллиннской тюрьмы недовольны услугами тюремного магазина

Ахто (имя изменено, известно редакции), отбывающий наказание за решеткой в Таллиннской тюрьме, говорит, что не хочет делать себе имя, но считает, что проблема поставок товаров в тюрьму заслуживает более широкого внимания.

«Я ознакомился с тендерной документацией, и в ней указаны условия тендера, которые нынешний поставщик не выполняет», - говорит он. Нарушение условий контракта, по его словам, заключается в том, что взимается курьерская плата, превышающая установленный законом лимит.