Популярный лоукостер был признан худшей авиакомпанией Европы второй год подряд

Венгерский лоукостер Wizz Air второй год подряд признали худшей авиакомпанией Европы.

Как пишет Mirror со ссылкой на данные опроса Which?, проведенного среди британцев, именно на Wizz Air поступило больше всего жалоб от пассажиров из-за задержки рейсов и плохого обслуживания.

Согласно данным Управления гражданской авиации Великобритании, в период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года только 63% рейсов венгерской авиакомпании были выполнены вовремя. Около 2% ее рейсов были задержаны более чем на три часа - больше, чем у большинства конкурентов. Авиакомпания получила низкие рейтинги по всем направлениям, в том числе всего одну звезду из пяти возможных за обслуживание клиентов. Один респондент сообщил, что «невозможно связаться с авиакомпанией» по поводу отмены рейса, а другой посетовал, что Wizz Air «крайне бесполезна и не отвечает», когда им нужна помощь.

В свою очередь в Wizz Air раскритиковали рейтинг, заявив, что «методология опроса вводит в заблуждение, а результаты не репрезентативны» и что было опрошено недостаточно клиентов Wizz Air.

Which? опросило путешественников о полетах за последний год, проанализировав в общей сложности результаты более чем 10 тысяч рейсов. Пассажиры оценивали перевозчиков по семи критериям, включая обслуживание клиентов, соотношение цены и качества, удобство сидений, а также еду и напитки. Оценка клиентов рассчитывалась на основе общей удовлетворенности и вероятности рекомендации.

Рядом с Wizz Air оказался Ryanair, который также получил не впечатляющие результаты, всего с одной звездой за комфорт сидений, еду и напитки, а также обслуживание клиентов. В последней категории респонденты были особенно критичны: один пассажир сказал, что авиакомпания «относится к клиентам с пренебрежением», а другой сказал, что авиакомпания просто «не обслуживает клиентов». Авиакомпания также получила всего две звезды за качество посадки, чистоту салона и окружающую среду в салоне, и три звезды за соотношение цены и качества.

Замыкают пятерку худших авиакомпаний на ближнемагистральных рейсах Iberia (Испания), Vueling (Испания) и British Airways (Великобритания).