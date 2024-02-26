ДОБРЫЕ ВЕСТИ ⟩ День независимости в роддоме Пельгулинна прошел гораздо активнее, чем в прошлом году

Родильный дом Пелгулинна поделился в Facebook радостной новостью о том, что в этом году в День независимости Эстонской Республики был богат на рождения малышей.

«В День независимости Эстонской Республики в нашем роддоме родилось десять малышей, из них семь мальчиков и три девочки», - говорится в сообщении.

День начался с рождения девочки, которая родилась сразу после полуночи в 00.14, и закончился рождением мальчика, который появился на свет в 19.12.

По сравнению с прошлым годом этот День независимости стал более насыщенным по числу рождений. «В прошлом году 24 февраля родилось пять детей - три девочки и два мальчика», - уточняется в публикации.

Февраль прошлого года стал историческим, поскольку в Эстонии родилось самое низкое количество детей за всю историю страны, сообщает Rus.Postimees.

По данным Министерства внутренних дел, в феврале 2023 года в эстонских ЗАГСах было зарегистрировано 781 рождение. Среди них было 388 девочек и 393 мальчика. Годом ранее в феврале было зарегистрировано 859 рождений.