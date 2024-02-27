ФОТО ⟩ «Полетели в мусор»: жители Эстонии разочарованы в любимом десерте известной кондитерской

Но каково же расстройство, если любимый десерт изменился не в лучшую сторону и больше не доставляет удовольствия? Жительница Эстонии купила любимые эклеры от Reval Kondiiter, но, но ее словам, крем стал совсем другим. Она поделилась своим разочарованием в группе Вкусно в Эстонии в Facebook.

«Купила нежно любимые мной эклеры Reval Kondiiter в Prisma. Внутри вместо крема створоженное отвратительное нечто (пирожные не просрочены). Вопрос: это мне сейчас так не повезло или они изменили рецепт ради удешевления продукта? Кто знает?» - пишет расстроенная жительница Эстонии.

Она задается вопросом, стоит ли давать еще шанс десерту или нет, ведь в этот раз оба эклера она выкинула.

Фото: Скриншот.

В комментариях многие пишут, что продукция фирмы Reval Kondiiter им уже давно не нравится, поэтому ничего удивительного в плохом отзыве для них нет.

«Покупала где-то месяц назад, такая же бяка оказалась. Раньше были вкусные», - пишет пользовательница соцсетей. «Уже ничего от Reval не покупаю. Всё стало отвратительное за немалые деньги», - пишет другая пользовательница группы. «Тоже брала их, есть невозможно», - и таких отзывов много.

Одна участница группы вовсе поделилась необычной историей: «Купила когда то их пирожные творожные, сверху с фруктами в желе. В желе был таракан. Написала им. Сказали, такого быть не может. Но приехали забрали и привезли торт… Отвратительный».

Мы обратились в Reval Kondiiter, чтобы узнать, действительно ли они изменили рецепт крема любимых многими жителями Эстонии эклеров; пытается ли предприятие таким образом удешевить производство и планируют ли они что-то изменить для улучшения качества продукта.

Руководитель Reval Kondiiter Анри Трейфельдт говорит, что они не меняли рецептуру эклеров. «Мы получили жалобу на крем от одного человека, но я считаю необходимым добавить, что однозначно нельзя воспринимать, что крем действительно стал хуже по составу. Мы регулярно следим за качеством и очень серьезно относимся к любым отклонениям», - говорит генеральный директор Reval Kondiiter.