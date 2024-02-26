Мужчина хотел разбогатеть и отрубил себе ноги, но план оказался не очень надежным

Свой план он продумал не до конца.

Офис шерифа округа Хауэлл недавно расследовал самый странный случай в своей истории. В ноябре в прошлом году 60-летний мужчина из Уиллоу-Спрингса потерял обе ноги после того, как якобы пострадал в результате несчастного случая с косилкой, которая обычно прикрепляется к тракторам. Он утверждал, что она случайно отрезала обе ноги, пишет Springfield News-Reader.

Однако в истории этого человека было несколько пробелов. В первую очередь, он буквально потерял ноги, поскольку их нигде не было, что было странно для такого рода несчастного случая. Кроме того, раны мужчины были слишком чистыми, чтобы их могла нанести косилка. И, наконец, было известно, что этот мужчина имел паралич нижних конечностей, что вызвало вопрос, как ему удалось пройти к трактору.

«Если бы это сделала косилка, это было бы кровавое месиво», - сказал лейтенант из офиса шерифа округа Хауэлл Тори Томпсон. «Я уже видел подобные аварии. Это было не так».

Вызванные на место происшествия офицеры и медицинский персонал также очень интересовались жгутами на его ногах и тем, кто их надел сразу после происшествия. По мере того, как расследование продолжалось и в истории раненого появлялось все больше дыр, полиция обнаружила, что житель Флориды посетил жертву с топором и за определенную плату отрубил ему ноги.

Позже выяснилось, что 60-летний мужчина, ноги которого были парализованы, разработал план мошенничества со страховкой, и поскольку его ноги ему больше не нужны, он решил отрубить их во время инсценированного несчастного случая. Но поскольку мужчина еще не подал иск в страховую компанию, оснований обвинять его не было.

«Это был плохо реализованный план, я никогда не видел ничего подобного», - сказал Томпсон.

Несмотря на то, что мужчине с параличом нижних конечностей нельзя было официально предъявить обвинения в страховом мошенничестве, офис шерифа был настолько раздражен пустой тратой времени и ресурсов, что решил предъявить обвинения в предоставлении ошибочного отчета полиции/скорой помощи. Проблема заключалась в том, что травмы мужчины были настолько серьезными, что заключение было практически невозможным. Поэтому они решили позволить ему выздороветь в больнице.

Что касается потерянных ног мужчины, то, как сообщается, его родственник нашел их в ведре под шинами, и передал следователям.