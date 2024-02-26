В то время как в социальных сетях обсуждают концерт, посвященный Дню независимости Эстонской Республики, певица Герли Падар-Пармас прокомментировала вальс президентской пары, которым открыли праздничный вечер, пишет Elu24.
Эстонская певица об открывающем прием вальсе президентской четы: «Это вызвало некоторую путаницу»
106-й день рождения Эстонской Республики уже отпразднован, но в социальных сетях все еще можно найти отзывы о президентском приеме 24 февраля.
Певица Герли Падар-Пармас также высказалась о приеме, оставив комментарий под постом издания Kroonika в Instagram. Певица прокомментировала танец президента Алара Кариса и первой леди Сирье Карис, которым открыли праздничный вечер.
«Организаторы могли бы подсказать президентской паре, что первый танец - это медленный вальс (хотя и довольно быстрый)», - сказала Падар-Пармас, говоря о танце президентской пары, которым открыли праздничный вечер.
«Несомненно, президентская чета знает шаги медленного вальса, но обычно первым танцем все же является венский вальс, и это вызвало некоторую путаницу», - заключила она.